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Afyonkarahisar'da köpek dövüştüren 30 kişi yakalandı

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Afyonkarahisar'da yapılan bir operasyonda, drone destekli olarak köpek dövüşleri ve bahisleri organize eden 2 kişi ile birlikte 15 köpek sahibi ve 13 bahis oynayan şüpheli yakalandı. 15 köpek koruma altına alınırken, soruşturma devam ediyor.

Afyonkarahisar'da köpek dövüştüren 30 kişi, drone destekli operasyonla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Şuhut, İhsaniye, İscehisar ve Bolvadin ilçelerinde köpek dövüşleri yapılacağı yönünde bilgi aldı.

Ekipler, drone destekli yaptıkları operasyonda, köpek dövüşünü ve bahisleri organize eden 2 kişi, 15 köpek sahibi ve 13 bahis oynayan şüpheliyi dövüş alanından kaçmaya çalışırken yakaladı.

15 köpek koruma altına alınırken, savcılıkça başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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