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Afyonkarahisar'da Köpeğin Saldırısına 86 Bin Lira Ceza

Afyonkarahisar'da Köpeğin Saldırısına 86 Bin Lira Ceza
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Afyonkarahisar'da bir çocuğa saldıran köpeğin sahibine 86 bin 358 lira idari ceza verildi. Yaralanan 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı ve tedavisi sürüyor.

Afyonkarahisar'da bir çocuğa saldıran köpeğin sahibine 86 bin 358 lira ceza uygulandı.

Çobanlar ilçesine bağlı Göynük köyünde kapı komşuları Y.K'nin bağsız dolaşan köpeğinin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki E.Ç. yaralandı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırılan ve tedavisi devam eden çocuğa tedbiren kuduz aşısı yapıldığı belirtildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla adli tahkikat başlatılırken, köpeğin kontrol altında tutulmasında ihmali olduğu belirlenen Y.K'ye 86 bin 358 lira cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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