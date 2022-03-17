Afyonkarahisar'da konteynerde çıkan yangın söndürüldü

Afyonkarahisar'da ofis olarak kullanılan konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Veysel Karani Mahallesi'nde palet üretim firmasının ofis olarak kullandığı konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangında, konteynerde bulunan malzemeler kullanılamaz hale geldi.