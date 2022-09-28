Afyonkarahisar'da KOBİ'lere sosyal medya eğitimi verildi

???????Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) KOBİ Akademisi'nde, "İşletmelerde Sosyal Medya Uygulamalarıyla İçerik Üretimi, Yönetimi ve Satışları Artırmanın Sırları" eğitimi düzenlendi.

???????Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) KOBİ Akademisi'nde, "İşletmelerde Sosyal Medya Uygulamalarıyla İçerik Üretimi, Yönetimi ve Satışları Artırmanın Sırları" eğitimi düzenlendi.

Eğitimin açılışında konuşan Afyonkarahisar TSO Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Sait Evrenkaya, sosyal medyanın, son dönemde içerik üretimi, bilgi paylaşımı ve ürün satışı yapılan, bu konularda etkisi gün geçtikçe artan bir mecra haline geldiğini söyledi.

Evrenkaya, "İşletmelerinin kurumsal sosyal medya hesaplarının olması, hem tanınırlığı artırıyor; hem de yeni pazarlara açılmanın ilk adımını oluşturuyor. Bu bağlamda sosyal medyanın etkin kullanımı, işletmeler için çok önemlidir." dedi.

Daha sonra, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Dr. Öğretim Üyesi Hale Fulya Yüksel, sosyal medya kullanımı hakkında ayrıntılı sunum yaptı.

Eğitim sonunda katılım belgesi takdim edildi.???????