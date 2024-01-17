Afyonkarahisar'da Kırmızı Işıkta Bekleyen Tıra Arkadan Çarpan Otomobilde Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Afyonkarahisar'da kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Kaza sonucunda hayatını kaybeden kişi olay yerinde bulunurken, yaralanan sürücü ise hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.
Kırmızı ışıkta bekleyen N.Ö. (39) yönetimindeki 15 PB 330 plakalı tıra, eski Çevik Kuvvet Kavşağı'nda İ.Ç. idaresindeki 03 US 646 plakalı otomobil çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobildeki F.Ç. kaza yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü İ.Ç. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.