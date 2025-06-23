Afyonkarahisar'da Kiraz ve Vişne Rekolte Kaybı Yüzde 90'ı Aştı

KİRAZ ve vişne üretiminde Türkiye'nin önde gelen kentlerinden Afyonkarahisar'da, zirai don nedeniyle rekolte kaybı yüzde 90'ı aştı. Kiraz ağaçlarında en fazla 5 meyvenin bulunduğu, vişnede de benzer durumun yaşanmasının öngörüldüğü kentte, ürün yetersizliğinden üreticiden alım yapan kooperatiflerin çoğu henüz açılmadı.

Türkiye'de kiraz üretiminin yüzde 7,03, vişne üretiminin yüzde 27,69'unu gerçekleştiren Afyonkarahisar'da, geçen yıl 51 bin 123 ton kiraz, 57 bin 252 ton vişne yetiştirildi. Kiraz ve vişne üretiminde Türkiye'nin önde gelen kentlerinden biri olan Afyonkarahisar'da, geçen yıllarda üretilen vişnelerin yüzde 70 ila 75'i, kirazın da yüzde 30 ila 35'i ihraç edildi. Çevresel faktörlere bağlı olarak yıllık ortalama 50 bin ton civarında vişne ile kiraz üretilen kentte, bu sene zirai don rekolteyi olumsuz etkiledi.

AĞAÇTA 1-2 EN FAZLA 5 KİRAZ

Hasat döneminde çoğu kiraz ağacında 1- 2 ya da en fazla 5 meyve bulunması nedeniyle çoğu üretici, bahçesinden ürün toplamadı. Yeterli ürün olmaması nedeniyle belde ve mahallelerdeki kooperatifler ile alım yerlerinin çoğu açılmadı. Kentte geçen sene kooperatifler tarafından üreticiden kilosu yaklaşık 50 liraya satın alınan kirazın fiyatı, ürün yetersizliğinden dolayı bu hasat döneminde 250 liraya yükseldi.

KİRAZDA, VİŞNEDE REKOLTE KAYBI YÜZDE 90

Afyonkarahisar'da bu sene zirai don nedeniyle 46 bin 381 dekar alanda yetiştirilen kiraz üretiminde rekolte kaybı yüzde 90'ı aştı. 49 bin 32 dekardaki ağaçlardan yaklaşık 1 ay sonra hasat dönemi başlayacak vişne üretiminde de rekolte kaybının yüzde 90'ı aşması bekleniyor.

'BUGÜNE KADAR BÖYLE BİR SEZON GEÇİRİLMEDİ'

Geçen sene 250 ton kiraz, 350 ton civarında vişne yetiştirilen Erkmen beldesinde, ürün yetersizliğinden dolayı bu sene üreticiden meyve alımı yapan kooperatif açılmadı. Beldede kiraz ağaçlarında yüzde 95 civarında ürün kaybı yaşandığını anlatan Erkmen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ömer Faruk Şahin, "1965 yılında kurulduğumuzdan bugüne kadar böyle bir sezon geçirilmedi. Dallarda zirai don oldu. Önceki yıllara göre ağaçlarımızda yüzde 5 bile meyve yok. Kiraz da vişne de olmadı. Kooperatifimizin toplayacağı ürün yok. O yüzden açamıyoruz. Diğer komisyoncu arkadaşlarımız da aynı. Ürün olmadığı için kooperatifi açmak uygun olmuyor" diye konuştu.

'ÜRÜN OLMADIĞINDAN BU SENE 250 LİRA'

Erkmen Belediye Başkanı Yücel Şahin de "Geçen sene 40- 45 lira bandında olan meyve fiyatlarımız, ürün olmadığından dolayı bu sene 200- 250 lira bandında değişiyor. Topladığımız ürün pazara, komisyonculara geçtiği anda 400-450 bandına fiyatı yükseliyor. Ağaçlarımız çok güzel çiçek açmıştı. Zira don nedeniyle her ağaçta 1-2, en fazla 5 tane kiraz mevcut. O da insanların yemesine, yetmeyecek kadar az. Üreticimizin ciddi sıkıntısı var. Geçen sene Erkmen'deki üreticiler, 100 milyon lira civarında kiraz ve vişneden kazanç elde etti. Bu sene Erkmen'deki üreticilerimizin zararı 140-150 milyon civarında" dedi.