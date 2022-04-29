Afyonkarahisar'da kiraz bahçelerinde foto safari

Sultandağı ilçesinde yaklaşık 50 fotoğraf tutkunu, çiçek açmış kiraz bahçelerinde foto safariye katıldı.

Sultandağı Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce ilçeye bağlı Yeşilçiftlik beldesindeki kiraz bahçelerinde "Sultandağı Kiraz Çiçeği Foto Safari" etkinliği düzenledi.

Selçuklu Kent Meydanı'nda mehter takımıyla karşılanan 50 fotoğraf tutkunu, coğrafi işaret tescilli Sultandağı kirazının çiçeklenmiş bahçelerinde, gelin-damat, at arabası, klasik araçlar, yöresel kıyafetli insanların en güzel karelerini çekmeye çalıştı.

Sultandağı Kaymakamı Murat Demirbilek, AA muhabirine, kirazın anavatanında mevsimin en güzel zamanlarının yaşandığını söyledi.

Kiraz ağaçlarının beyaza büründüğünü dile getiren Demirbilek, "Bugün burada Sultandağı'mıza gelen fotoğraf tutkunlarımızla, kiraz bahçelerimizde foto safari düzenliyoruz. Yaklaşık 50'ye yakın misafirimiz var. En güzel kareleri yakalamaya çalışıyorlar. Mevsiminde bu güzelliği görmek ve fotoğraflamak isteyen herkesi ilçemize bekliyoruz." dedi.

-"Keyifli ve eğlenceli bir etkinlik oldu"

İl Kültür Turizm Müdürü Mehmet Tanır da Sultandağı'ndaki kiraz çiçeklerinin Afyonkarahisar'ın en güzel zenginlikleri arasında olduğunu vurguladı.

Mevsiminde bu güzelliklerin tanıtılması amacıyla foto safari etkinliğinin ikincisinin düzenlendiğini aktaran Tanır, "Afyonkarahisar ve Sultandağı ilçemizin tanıtımı için harika bir organizasyon olduğunu düşünüyoruz. Foto safariye katılım gösteren fotoğraf sanatçılarımız kiraz ağaçları arasında hazırlanmış dekor ve modellerin en güzel karelerini çekiyor. Keyifli ve eğlenceli bir etkinlik oldu. Güzel de geri dönüşler aldık."diye konuştu.

Sultandağı Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz da Sultandağı'ndaki kiraz bahçelerinde düzenledikleri foto safari etkinliğine katılan herkese teşekkür etti.

Yeşilçiftlik Belediye Başkanı Mehmet Ali Sakal ise gelinliğini giymiş kiraz çiçekleri arasında düzenlenen etkinliğin Sultandağı'nın tanıtımına katkı sunduğunu dile getirdi.

Fotoğraf tutkunu Çiğdem Eren, Sultandağı'nda kiraz ağaçlarının bembeyaz çiçeklenmesinin harika olduğunu ve çok güzel fotoğraflar çektiklerini kaydetti.

Doğa fotoğrafçısı Cem Akın da çiçeklenen kiraz bahçelerinin fotoğraf çekmek isteyenler için çok güzel mekanlar arasında olduğunu ifade etti.