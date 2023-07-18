Afyonkarahisar'da Kiracısı Şehir Dışındayken Yangın Çıktı

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Burmalı Mahallesi'nde kiracısı şehir dışında olan bir ev, bilinmeyen nedenlerle yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sonucunda itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

AFYONKARAHİSAR'da kiracısı şehir dışındayken yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi. Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Burmalı Mahallesi'nde Alev K.'nin kiracı olarak oturduğu ev, dün akşam şehir dışında olduğu sırada bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Dumanları ve yükselen alevleri gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar sonrası bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de olay yeri güvenliğini sağladı. Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.