Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da aranması bulunan 3 hükümlü, Jandarma ve Emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö'yü Dinar'da, 6 yıl 4 ay 20 günle aranan Y.Z'yi Sandıklı'da ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O'yu kent merkezinde yakaladı.
Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.