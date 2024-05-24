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Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı

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Afyonkarahisar'da aranması bulunan 3 hükümlü, Jandarma ve Emniyet ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö'yü Dinar'da, 6 yıl 4 ay 20 günle aranan Y.Z'yi Sandıklı'da ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O'yu kent merkezinde yakaladı.

Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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