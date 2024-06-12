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Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ve Dinar ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, dolandırıcılık suçundan hapis cezası bulunan S.Ç Emirdağ ilçesinde, hırsızlık suçundan hapis cezası bulunan E.A ise Dinar ilçesine bağlı Aktoprak köyünde yakalandı. Hükümlüler, savcılıkta yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ve Dinar ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar sırasında, "dolandırıcılık" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç'yi Emirdağ ilçesinde, "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.A'yı Dinar ilçesine bağlı Aktoprak köyünde yakaladı.

Hükümlüler, savcılıkta yapılan işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Emirdağ Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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