Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da aranan 2 hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. M.N kent merkezinde, S.A ise Çay ilçesinde yakalandı. Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, "hırsızlık" suçlarından 15 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.N'yi kent merkezinde, 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan S.A'yı Çay ilçesinde yakaladı.
Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi