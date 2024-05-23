Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ve Emirdağ ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, M.K Çobanlar ilçesinde, F.T ise Emirdağ ilçesi Eşrefli köyünde yakalandı. Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ve Emirdağ ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, "kasten yaralama" suçlarında 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi Çobanlar ilçesinde, 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan F.T'yi Emirdağ ilçesi Eşrefli köyünde yakaladı.
Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.