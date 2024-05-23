Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ve Emirdağ ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, M.K Çobanlar ilçesinde, F.T ise Emirdağ ilçesi Eşrefli köyünde yakalandı. Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ve Emirdağ ilçelerinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Ekipler, "kasten yaralama" suçlarında 4 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K'yi Çobanlar ilçesinde, 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan F.T'yi Emirdağ ilçesi Eşrefli köyünde yakaladı.

Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çobanlar Emirdağ Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

 Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

 Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek

Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek

 Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti

Can Yaman, Dubaili aileden gelen 1 milyon euroluk teklifi reddetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title