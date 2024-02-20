Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
Afyonkarahisar'da aranması bulunan 2 hükümlü, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlüler, cezaevine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, kentte araması bulunanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler, "kasten yaralama" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ö'yü Işıklar beldesinde, "kasten yaralama" ve "hırsızlık" suçlarından 7 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'yi de Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde yakaladı.
Hükümlüler, savcılıktaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.