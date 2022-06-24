Afyonkarahisar'da "Kentsel Arama ve Kurtarma Ekipleri Tahkimat Uygulamaları Tatbikatı" Afyonkarahisar'da "2022 Afet Tatbikat Yılı" kapsamında "Kentsel Arama ve Kurtarma Ekipleri Tahkimat Uygulamaları Tatbikatı" gerçekleştiriliyor. Afyonkarahisar'da "2022 Afet Tatbikat Yılı" kapsamında "Kentsel Arama ve Kurtarma Ekipleri Tahkimat Uygulamaları Tatbikatı" gerçekleştiriliyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda kurumun enkaz alanındaki tatbikata, 11 AFAD Birlik Müdürlüğü, 7 AFAD İl Müdürlüğü ve gönüllü sivil toplum ekiplerinden oluşan 400 kişi katılıyor. AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığının "2022 Afet Tatbikat Yılı" kapsamında gerçekleştirdikleri "Kentsel Arama ve Kurtarma Ekipleri Tahkimat Uygulamaları Tatbikatı"nda ekiplerin kapasitelerinin görüldüğünü söyledi. Tatbikatın ilk bölümünün Sinanpaşa ilçesine bağlı Gezler köyünde Dağda Arama Kurtarma Tatbikatı'yla yapıldığını dile getiren Buldan, şöyle konuştu: "Bugünde gerçekleştirilen tatbikatla ekiplerimizin beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlıyoruz. Enkaz alanında, intikal, konuşlanma ve GPRS kullanımı, telsiz haberleşmesi ve tahkimat çalışmaları yürütüyoruz. Ekiplerimizin birlikte çalışma kabiliyetlerini değerlendiriyoruz." Tatbikat, 26 Haziran'da sona erecek. AA / Arif Yavuz - Güncel Karahisar AFAD Güncel Haberler

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