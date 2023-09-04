Afyonkarahisar'da kenevir yetiştiren şahıs yakalandı

Afyonkarahisar merkeze bağlı Salar Beldesi'nde kenevir yetiştiren bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, olayda kenevir ve av tüfeği ele geçirildi.

Afyonkarahisar merkeze bağlı Salar Beldesi'nde kenevir yetiştiren bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalanırken, olayda kenevir ve av tüfeği ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor. Kaçakçılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalar çerçevesinde ekipler merkeze bağlı Salar Beldesi'nde operasyon yaptı. Edinilen bilgilere göre, beldede ikamet eden H.D. isimli şahsın evinin bahçesinde esrar elde etmek için kenevir bitkisi ektiği yönünde bilgi alan ekipleri harekete geçti. Ekipler, H.D. isimli şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan arama sonucunda, 37 kök ekili yaş kenevir bitkisi, 544 gram esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet av tüfeği fişeği ve 34 adet tabanca mermisi ele geçirildi. H.D. isimli şahsa idari para cezası uygulanırken, olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR