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Afyonkarahisar'da Kenevir ve Sentetik Ecza Hapı Operasyonu

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Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Salar beldesinde yapılan aramada kenevir, sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Salar beldesinde iki şahsın evinde yaptığı aramada kenevir, sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapılan bir ihbar üzerine harekete geçti. Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri, Merkeze bağlı Salar Beldesi'nde Y.K ile Ş.K'nin ev ve eklentilerinde arama yaptı. Yapılan aramada ekipler, 6 kök ekili dikili halde hint keneviri, 1 adet ruhsatsız tabanca, 18 adet tabanca fişeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 98 adet tüfek fişeği, 19 adet kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi.

Meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karahisar Jandarma Kenevir Güncel Haberler

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