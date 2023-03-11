Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da kazara tabancayla arkadaşını öldüren kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'da kazara tabancayla arkadaşını öldüren kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da aynı ağılda çobanlık yaptığı arkadaşını kazara tabancayla öldüren kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar'da aynı ağılda çobanlık yaptığı arkadaşını kazara tabancayla öldüren kişi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan Ş.Ö, adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Fethibey Beldesi Manastır mevkisinde aynı ağılda çobanlık yapan Ş.Ö, (33) dünruhsatsız tabancasıyla arazide hayvanları otlattıkları sırada arkadaşı M.K'yi (37) kazara başından vurarak öldürmüştü.

Ş.Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

Karahisar Jandarma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title