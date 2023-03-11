Afyonkarahisar'da kazara tabancayla arkadaşını öldüren kişi tutuklandı
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Afyonkarahisar'da aynı ağılda çobanlık yaptığı arkadaşını kazara tabancayla öldüren kişi tutuklandı.
Afyonkarahisar'da aynı ağılda çobanlık yaptığı arkadaşını kazara tabancayla öldüren kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan Ş.Ö, adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Fethibey Beldesi Manastır mevkisinde aynı ağılda çobanlık yapan Ş.Ö, (33) dünruhsatsız tabancasıyla arazide hayvanları otlattıkları sırada arkadaşı M.K'yi (37) kazara başından vurarak öldürmüştü.
Ş.Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA / Güncel