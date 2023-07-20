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Afyonkarahisar'da kaza: 5 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı. Hafif ticari araç refüje çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı.

M.T. idaresindeki 35 BMT 820 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Güney beldesi yakınlarında refüje çarptı. Kazada, sürücü ile araçtaki F.T. (58), N.O. (38), K.T. (24) ve K.K.O. (8) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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