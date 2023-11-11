Afyonkarahisar'da Kavşakta Meydana Gelen Trafik Kazasında 3 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar' da kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.G, kontrolündeki 03 AED 979 plakalı otomobil ile Ş.İ.K, yönetimindeki 03 ACC 097 plakalı otomobilin kavşakta çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada 03 ACC 097 plakalı otomobil sürücüsü ve B.Ç, ile S.B, yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR