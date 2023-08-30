Afyonkarahisar'da kavşakta çarpışan otomobillerde 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kavşakta dönüş yaparken çarpışan otomobillerde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Boyalı köprü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.K yönetimindeki 34 CGE 368 plakalı otomobil sürücüsünü henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetti. T.K., kavşakta dönüş yapmak isterken karşı istikamette seyir halinde olan A.H yönetimindeki 34 DLA 283 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada yolcu olarak bulunan D.K., ve İ.K., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil servis ambulansları ile üniversite hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR