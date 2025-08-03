Afyonkarahisar'da Kavga: Av Tüfeğiyle Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada E.K., M.S.'yi av tüfeğiyle yaraladı. Yaralı, hastanede hayatını kaybetti; E.K. gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi hayatını kaybetti.
Çakırözü köyünde E.K. (51) ile M.S. (53) arasında alacak meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, av tüfeğiyle M.S'ye ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Şuhut Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı M.S, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli E.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel