Afyonkarahisar'da 'Kardeşlik Köprüsü' Projesi Başladı

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Uluslararası Gençlik programları kapsamında Afyonkarahisar Valiliğinin katkılarıyla düzenlenen "Zaferin Adasından Zaferin Şehrine Kardeşlik Köprüsü" projesi başladı.

Proje çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) 50 genç Afyonkarahisar'a geldi.

Etkinlik, KKTC ve Afyonkarahisar gençleri arasında kültürel bağları güçlendirmeyi, kardeşlik, dayanışma ve dostluk köprüleri kurmayı amaçlıyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda tamamlanacak projeyle iki coğrafya arasında güçlü bir kültürel köprünün kurulacağı, gelecek yıllarda yürütülecek diplomatik ilişkilerde bu buluşmaların gençlere ilham sunacağı ifade edildi.