Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıklar giderildi

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'da kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanan aksaklıklar giderildi

Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı nedeniyle trafikte oluşan aksamaların giderildiği ve kapalı köy yolu bulunmadığı bildirildi.

Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı nedeniyle trafikte oluşan aksamaların giderildiği ve kapalı köy yolu bulunmadığı bildirildi.

Kentte, dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Afyonkarahisar Belediyesi, Karayolları 31. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekiplerinin çevre, köy ve mahalle yollarında kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmaları sabaha kadar devam etti.

Yetkililer, il genelindeki yollarda kapalı ve aksama yaşanan bir yolun bulunmadığını bildirdi.

İl Özel İdaresi'nin sosyal medya hesabından "420 köyümüzden yaklaşık 200'ü akşam saatleri ile birlikte yoğun yağış almıştır. Sahada görev yapan karla mücadele ekiplerimiz 7/24 esasına göre mesai yapmaktadır. Çetin kış şartlarına rağmen canla başla görev yapan tüm mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar diler, teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol güzergahlarında buzlanmaya karşı sürücüleri uyarıyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri de kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Karahisar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title