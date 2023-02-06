Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor
Güncel Haberler
Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.
Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.
Afyonkarahisar-Antalya kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle tırlar başta olmak üzere ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Yolda sadece hususi araçlar ile ticari araçların geçişlerine izin veriliyor.
Karayolları 31. Şube Şefliği ekipleri, tuzlama ve solüsyon çalışması başlattı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel