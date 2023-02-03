Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oluyor Güncel Haberler Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Afyonkarahisar'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte, akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Afyonkarahisar Belediyesi, Karayolları 31. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, çevre, köy ve mahalle yollarında kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışması başlattı. Kar yağışı nedeniyle Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Damlalı Boğazı'nda maddi hasarlı trafik kazaları ve tırların makas atması nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kara yolunun yeniden açılması sonrası ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor. Ekiplerin, bazı ilçelerde yolda mahsur kalan vatandaşları kurtardığı öğrenildi. Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceğini bildirdi. Kaynak: AA / Güncel Karahisar Güncel Haberler

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