Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Çatlasanız da patlasanız da adımlarımızı hesaplayarak atacağız
"Çatlasanız da patlasanız da adımlarımızı hesaplayarak atacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indirmeye başlayacağız
Erdoğan'dan net faiz mesajı
Putin'den Aliyev'e 38 kişinin öldüğü uçak kazası için telefon: Özür diliyoruz
Düşürülen yolcu uçağı için Aliyev'i aradı: Özür diliyoruz
Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
Anne Güran siyahlar içinde kürsüde! İşte karar öncesi son sözleri

Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Etkili Oldu

Afyonkarahisar'da Kar Yağışı Etkili Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, birçok ilçe ve köyü beyaza bürüdü. Ekipler, kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Afyonkarahisar'da kar yağışı etkisini gösterdi.

Kentte gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, Sandıklı, Dinar ve Şuhut ilçelerinde bazı belde, 22 köy ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Jandarma ekipleri de bölgede sürücüleri trafikte dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
img

Zincir markette pes dedirten görüntü
img

Fatih Erbakan'dan Erdoğan'ı kızdıracak Suriye yorumu
img

Hakkındaki iddia doğruysa yer yerinden oynar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüksel Güran, hakimi ikna etmek için mahkeme salonunda başörtüsünü çıkardı
Hakimi ikna etmek için mahkeme salonunda başörtüsünü çıkardı
DEM Parti milletvekilleri İmralı'da Öcalan ile görüşüyor
DEM Partili 2 isim İmralı'da! Beklenen görüşme başladı
Enişte ve baldızın öpüşme sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı
Reyting için bunu da yaptılar
Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Aziz Yıldırım'dan taraftarı heyecandan uyutmayacak hamle
Otomotiv devi Türkiye'den çekildi
Otomotiv devi Türkiye'den çekildi
Bakan Şimşek'ten asgari ücret zammına ilk yorum
"Asgari ücret düşük kaldı" diyenlere 10 ülke sıraladı: Onlardan iyiyiz

Son Dakika Haberleri

CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Arzum Kuruçalı kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Enis Destan'ın nişanlısı kim? Enis Destan annesi ne dedi, kimdir? Enis Destan nişanlısı Arzum Kuruçalı kim, kaç yaşında? MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef'te ilk 4'e giren ikinci yarışmacı kim? Masterchef 28 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kelebeğin Rüyası nerede çekildi, gerçek mi? Kelebeğin Rüyası konusu nedir, oyuncuları kimler? Yabani 50. bölüm tek parça izle! Yabani full HD bölüm izle! Yabani son bölüm neler oldu? Gönül Dağı 159. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Yalan final bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2024 | Noter Cumartesi günü açık mı, kapalı mı? 28 Aralık noterler çalışıyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 28 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.