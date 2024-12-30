Afyonkarahisar'da Kar Temizleme Çalışmaları Aralıksız Sürüyor

Afyonkarahisar'da hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından şehirlerarası yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerinin aralıksız devam eden çalışmalarını Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'nın da an be an takip ettiği bildirildi.

Açıklamada, İl Özel İdaresi ekiplerinin Şuhut ilçesinde Efeköy, Kulak, Bozan, İsalı, İlyaslı, Demirbel köyleri, Sinanpaşa ilçesinde Çobanözü, kınık, Tazlar, Elvanpaşa, Boyalı, Gezler, Kayadibi, Garipçe, Saraycık, Bulca, Çayhisar, Yörükmezarı ve Tokuşlar köyleri, Dinar ilçesinde Pınarlı, Çamlı, Körpeli, Palaz, Bilgiç, Bademli, Çiçektepe, Akçin, Tıprak, Doğanlı, Cerityaylası, Keklicek köyleri, Dazkırı ilçesinde İdris köyü, Hocalar ilçesinde Çalca, Ulukköy ve Yağcı köyleri, Bayat ilçesinde Sağırlı, İmrallı, İnpınar, Aşağıcaybelen, Yukarı Çaybelen ve Derbent köyleri, Sultandağı ilçesinde Karapınar ve Karakışla köyleri, Emirdağ ilçesinde Yukarıkurudere, Başkonak, Yavuz, Karacalar, Demircili, Türkmenköy, Gevçci ve Çaykışla köyleri ile merkezde Küçükkalecik, Belkaracaören, Değirmendere, Kızıldağ ve Sarık köyleri olmak üzere toplam 9 ilçe ve 56 köyde 20 iş makinesi ve 28 personellle çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, il genelinde etkili olan kar yağışı sonrası ekiplerin de çalışmalarına hız verdiğini belirtti

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekiplerinin 24 saat süreyle kesintisiz olarak çalışmalarına devam ettiğini vurgulayan Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına tüm ekiplerimiz büyük bir özveriyle görevlerinin başındalar ve kar temizleme, tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyorlar. Şu an için il genelinde herhangi bir sorun yok. Şehrimizdeki tüm yollarda ulaşım açık ve trafik akışı da devam ediyor. Bizler de tüm gelişmeleri anlık takip ediyoruz. Yollarda yaşanabilecek olası sıkıntılar için her türlü tedbiri aldık. Fedakarca ve büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."