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Afyonkarahisar'da Kar Çalışmaları ve Başhekim'e Teşekkür Belgesi

Afyonkarahisar'da Kar Çalışmaları ve Başhekim'e Teşekkür Belgesi
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Afyonkarahisar'da İl Özel İdare ekipleri kar yağışı sonrası ulaşımda aksaklık olmaması için köy yollarını açtı. Ayrıca Diyaliz Hastaları Derneği, Devlet Hastanesi Başhekimine teşekkür belgesi verdi.

Afyonkarahisar'da İl Özel İdare ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bazı köylerde ulaşımın aksamaması için çalışma yürüttü.

İl Özel İdaresi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu merkeze bağlı ve Sinanpaşa, Şuhut ile Bayat ilçelerindeki bazı köylerde ulaşımlara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, iş makineleriyle köylerin yollarını açtı.

Başhekim Mehmet Duran'a teşekkür belgesi verildi

Afyonkarahisar Diyaliz Hastaları Organ ve Doku Nakillileri Derneği tarafından Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran'a teşekkür belgesi takdim edildi.

Dernek Başkanı Ahmet Akdağ ve yönetim kurulu üyeleri, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Mehmet Duran'ı ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Akdağ, hastanede diyaliz hastalarına verilen özverili çalışmalardan dolayı Duran'a teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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