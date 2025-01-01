Üye Girişi
Haberler
ATM'lerden nakit çekimde yeni dönem başladı
ATM'lerde yeni dönem bugün resmen başladı
Doğal gaz dağıtımında bağlantı ve hizmet bedellerinin üst sınırları belirlendi
Doğal gaz ücretlerinde milyonları ilgilendiren değişiklik
Filistin'e destek mitinginde açılan pankart dikkat çekti
Yüz binlerin katıldığı yürüyüşte dikkat çeken pankart
Filistin'e destek için yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu
İstanbul'da tarihi anlar! Yüz binler Galata Köprüsü'nde buluştu

Afyonkarahisar'da Kandile Özel Lokum Üretimi Başladı

Afyonkarahisar'da Kandile Özel Lokum Üretimi Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da bir firma, kandil günlerine özel lokum üretimine başladı. Firma sahibi Şükrü Pancar, lokuma kayısı, incir, üzüm ve tahin ekleyerek yeni bir lezzet sunmayı hedefliyor.

Afyonkarahisar'da bir firma kandile özel lokum üretimine başladı.

Firma sahibi Şükrü Pancar, AA muhabirine, müşterilerine farklı tatlar sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Kandil lokumu üretimine başladıklarını anlatan Pancar, şöyle konuştu:

"Tahini, lokumun içerisinde kullandık. Tahin de susamdan üretiliyor. Özellikle kandillerde susamlı helva ve simit ikram edilir. Lokumun içine kayısı, incir ve üzüm parçacıkları ve tahin kattık. Üzerini de yerli susamla kapladık. İsmini 'kandil lokumu' verdik. Bunu sadece kandil günlerinde değil, sürekli üretmeyi planlıyoruz. Regaip Kandili için siparişler almaya başladık. Türkiye ve dünyanın farklı lezzetlerini, Afyon lokumuyla birleştirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
img

Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
img

Yeni yıla girerken ortalık savaş alanına döndü
img

ABD ve İngiltere'den Yemen'e saldırı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski eşini benzinle yaktıktan sonra 'Sabah aklıma geldi' diyen zanlı tutuklandı
Eşini benzinle yakıp "Sabah aklıma geldi" diyen zanlıdan yeni haber
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
Çevirmeye yakalanan dansözden polisleri şaşırtan soru
İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
Verdiği görüntü de son hali de büyük dikkat çekti
Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
Hadise'nin Narin için okuduğu şarkı ortalığı karıştırdı
Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor
Televizyon izleyen annesini tek cümlesiyle ağlattı
Polisi görünce aracını ve yanındaki kadını bırakıp kaçtı
Yılbaşı gecesinde "pes" dedirten olay! Yanındaki kadını bile bıraktı

Son Dakika Haberleri

Kızılcık Şerbeti neden yok, günü mü değişti? 2025 Kızılcık Şerbeti bu hafta yok mu? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Siyah Kalp neden yok, günü mü değişti? 2025 Siyah Kalp bu hafta yok mu? Siyah Kalp yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Gassal oyuncuları ve karakterleri 2025! Yalı Çapkını neden yok, günü mü değişti? 2025 Yalı Çapkını bu hafta yok mu? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Arka Sokaklar neden yok, günü mü değişti? 2025 Arka Sokaklar bu hafta yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İnci Taneleri neden yok, günü mü değişti? 2025 İnci Taneleri bu hafta yok mu? İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Holding neden yok, günü mü değişti? 2025 Holding bu hafta yok mu? Holding yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sahipsizler neden yok? 8. bölüm Sahipsizler günü mü değişti, bu hafta yok mu? 1 Ocak YILBAŞI Sahipsizler yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Annem Ankara neden yok? 7. bölüm Annem Ankara günü mü değişti, bu hafta yok mu? 1 Ocak YILBAŞI Annem Ankara yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kuruluş Osman neden yok? 178. bölüm Kuruluş Osman günü mü değişti, bu hafta yok mu? 1 Ocak YILBAŞI Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Sen Türkülerini Söyle CANLI izle! Sen Türkülerini Söyle hangi kanalda?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.