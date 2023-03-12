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Afyonkarahisar'da kamyonetin yoldan çıkması sonucu 3 kişi yaralandı

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Afyonkarahisar'da kamyonetin yoldan çıkması sonucu 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında kamyonetin yoldan çıkması sonucu 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında kamyonetin yoldan çıkması sonucu 3 kişi yaralandı.

K.H.C, yönetimindeki 35 RR 127 plakalı kamyonet, Konya istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halindeyken yoldan çıktı.

Kazada yaralanan Y.C, S.C ve H.C. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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