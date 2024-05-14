Afyonkarahisar'da kamyonetin hafif ticari araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, kamyonetin hafif ticari araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da kamyonetin, hafif ticari araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
H.T (33) idaresindeki 43 AFA 267 plakalı kamyonet, merkez Değirmendere köyü mevkiinde B.B (53) yönetimindeki 03 BK 852 plakalı hafif ticari araca çarptı.
Kazada, sürücülerle birlikte hafif ticari araçta bulunan M.B (29) K.B (51) ve B.E.B (9) yaralandı.
Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.