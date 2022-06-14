Afyonkarahisar'da kamyonetin çarptığı bisikletli çocuk öldü Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kamyonetin çarptığı çocuk hayatını kaybetti. M.T, idaresindeki 03 HK 117 plakalı kamyonet, Suvermez Kavşağı yakınlarında bisikletli Ahmet Enes Gültekin'e (12) çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Gültekin'in cenazesi, Emirdağ Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kamyonet sürücüsü M.T. gözaltına aldı. AA / Arif Yavuz - Güncel Ahmet Enes Karahisar Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Afyonkarahisar'da kamyonetin çarptığı bisikletli çocuk öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.