Afyonkarahisar'da kamyonetin bariyere çarpması sonucu 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kamyonetin bariyere çarptıktan sonra devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'dan Antalya istikametine seyreden H.Ö (37) yönetimindeki 03 AEJ 549 plakalı kamyonet bariyere çarptıktan sonra devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile aynı araçta bulunan H.A (18), Y.A (16), R.Y (40), M.A (22), A.E (17) ve İ.E (14) Afyonkarahisar Devlet Hastanesi ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.