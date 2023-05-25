Afyonkarahisar'da Kamyonet Şarampole Girdi: 1 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan kamyonetin tarım arazisine girdiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesi Muratlar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.D., yönetimindeki 43 AC 023 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıkarak yol kenarındaki şarampole girdi. Kazada sürücü T.D., yaralandı. Yaralanan sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR