Afyonkarahisar'da Kamyonet Otobüse Çarptı: 7 Yaralı
Afyonkarahisar'da bir kamyonetin yolcu otobüsüne çarpması sonucunda 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hayati bir tehlikeleri yok.
H.H.E. (52) idaresindeki 06 DJD 889 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar-Ankara Çevre Yolu'ndaki köprü altında B.A'nın kullandığı 07 AYM 313 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı.
Kazada sürücüler ile kamyonette bulunan M.O. (55), L.K. (54), Ş.K. (24), S.E. (21) ile U.A.E. (16) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel