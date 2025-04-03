Afyonkarahisar'da Kamyonet Menfeze Çarptı: 4 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir kamyonetin menfeze çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kamyonetin menfeze çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
G.Y. (41) idaresindeki 35 HB 0521 plakalı kamyonet, ilçe çıkışında menfeze çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan R.A.B. (50), Ş.K. (56), S.N. (27) ve E.T. (56) Çay Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel