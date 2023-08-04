Afyonkarahisar'da kamyonet kontrolden çıkarak 3 araç ve 3 iş yerine çarptı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet 3 araç ve 3 iş yerine çarptı. Kazada araçlarda ve iş yerlerinde hasar oluşurken, 4 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet 3 araç ve 3 iş yerine çarptı. Kazada araçlarda ve iş yerlerinde hasar oluşurken, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar- Dinar karayolunun Park kahvesi kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen deri yüklü kamyonet iddiaya göre freninin boşalması nedeniyle kontrolden çıktı. Önce kavşakta bekleyen tır ve 2 otomobile çarpan kamyonet, yolun sağında bulunan 3 iş yerine de çarptıktan sonra durabildi. Kazanın ardından bölgeye kurtarma ekipleri yönlendirildi. Kazada yaralanan Necmeddin G., Mustafa S., Akif T. ve Mehmet K. olay yerindeki ilk müdahale sonrası ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazada araçlarda ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.