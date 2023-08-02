Afyonkarahisar'da kamyonet kaza yaptı, 7 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bir kamyonet bariyerlere çarparak devrildi ve 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi. Kazayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da bariyerlere çarparak devrilen kamyonette 7 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ö. (37) yönetimindeki 03 AEJ 549 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı ardından devrildi. Kazada sürücü ile H.A (18), Y.A (16), R.Y (40), M.A (22), A.E (17) ve İ.E (14) yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR