Afyonkarahisar'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı
Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada, bir kamyonet ile otomobil çarpıştı. Olayda 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmamakta.
S.P. (60) idaresindeki 03 AED 481 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar - Konya kara yolu Değirmendere köyü yakınlarında D.B. (33) yönetimindeki 09 AHL 056 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Y.P. (36), S.K. (35), A.B. (26) ile O.B. (23) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel