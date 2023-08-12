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Afyonkarahisar'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 6 Kişi Yaralandı

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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.

Afyonkarahisar'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

M.K. yönetimindeki 03 PA 770 plakalı kamyonet, Çay ilçesi Ali Kaleli Mahallesi'nde B.K. idaresindeki 42 Z 2934 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki M.T, K.K, M.T. ve D.T. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel

Karahisar Çay Güncel Haberler

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