Afyonkarahisar'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 6 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumları iyi.