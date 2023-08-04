Afyonkarahisar'da Kamyonet ile Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.