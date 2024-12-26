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Afyonkarahisar'da Kamyonet Çarpan Yaya Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'da Kamyonet Çarpan Yaya Hayatını Kaybetti
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Afyonkarahisar'da yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı 23 yaşındaki Şeyma Candan, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü M.E. gözaltına alındı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

M.E. (26) idaresindeki 16 ASE 911 plakalı kamyonet, Karşıyaka Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Şeyma Candan'a (23) çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Candan, kurtarılamadı.

Candan'ın hastanedeki işlemlerin ardından ailesine teslim edilen cenazesi, Sadıkbey Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

Büyük üzüntü yaşayan Candan ailesi, defin sonrası taziyeleri kabul etti.

Gözaltına alınan M.E. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Candan'ın kentteki özel bir okulda görsel sanatlar öğretmeni olarak çalıştığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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