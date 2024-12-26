Afyonkarahisar'da Kamyonet Çarpan Yaya Hayatını Kaybetti
Afyonkarahisar'da bir kamyonetin yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki Ş.C.'ye çarpması sonucu genç yaya hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da kamyonetin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
M.E. (26) idaresindeki 16 ASE 911 plakalı kamyonet, Karşıyaka Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Ş.C'ye (23) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.