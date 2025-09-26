Afyonkarahisar'da Kamyonet Bariyere Çarptı: 4 Yaralı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde refüjdeki bariyere çarpan kamyonetteki 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralıların durumu iyi.
F.G. (46) idaresindeki 08 AU 425 plakalı kamyonet, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Camili köyü yakınlarında refüjdeki bariyere çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki A.G. (43), T.B. (44) ve A.Ö.G. (13) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel