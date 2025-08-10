Afyonkarahisar'da Kamyona Çarpan Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Afyonkarahisar'da park halindeki bir kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Sürücü ve 3 yolcu hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

A.Y. (27) idaresindeki 03 AIP 777 plakalı otomobil, Seyhan Caddesi üzerinde park halindeki kamyona çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
500
