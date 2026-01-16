Haberler

Afyonkarahisar'da kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunda gerçekleşen kaza sonucunda otomobil sürücüsü Halil Saygı hayatını kaybetti. Kaza sonrası sağlık ve kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

Afyonkarahisar'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

S.E. (32) idaresindeki 43 AFF 580 plakalı kamyon, Afyonkarahisar- Kütahya kara yolu Anıtkaya köyü yakınlarında Halil Saygı'nın (52) kullandığı 03 DU 821 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Saygı, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
