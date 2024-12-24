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Afyonkarahisar'da Kamyon-Tır Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Afyonkarahisar'da Kamyon-Tır Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen kazada, kamyon ve tır çarpıştı. Kazada tır sürücüsü hayatını kaybederken, diğer sürücü yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, kamyon ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

K.B. (50) idaresindeki 03 VA 114 plakalı tır, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Tınaztepe beldesi yakınlarında G.D'nin (35) kullandığı 03 ADZ 596 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada her iki araç sürücüsü de yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralı sürücüler, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Tır sürücü K.B, yaşamını yitirdi.

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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