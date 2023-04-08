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Afyonkarahisar'da kamyon ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kamyon ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde ehliyetsiz sürücülerin kullandığı kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde ehliyetsiz sürücülerin kullandığı kamyon ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

S.Ç. idaresindeki 06 AB 265 plakalı kamyon, Şehitler Caddesi'nde Y.E.Ö'nün kullandığı 03 BS 671 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan B.G. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Öte yandan kazanın ardından kaçan S.Ç'nin bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğüne gittiği, kamyon ve motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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