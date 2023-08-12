Afyonkarahisar'da Kamyon Elektrik Kablolarından Çıkan Kıvılcım Sonucu Yandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tarlada saman balyası yüklenen kamyon elektrik kablolarından çıkan kıvılcım yüzünden alev alarak yandı. Kamyon kullanılamaz hale gelirken balyalar da kül oldu.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde tarlada saman balyası yüklenen kamyon elektrik kablolarından çıkan kıvılcım yüzünden alev alarak yandı. Kamyon kullanılamaz hale gelirken balyalar da kül oldu.

Olay, Sandıklı- Hoccalar ilçesi 2'inci kilometresi Açık Ceza Evi karşısındaki tarlada meydana geldi. Saman yüklenen Erdal D.'ye ait 15 ABJ 830 plakalı kamyon tarla üzerinden geçen sulama kuyusuna ait elektrik kablolarına değip kıvılcım çıkarması sonucu kamyonun üzerindeki saman balyaları alev aldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve iş makinesi sevk edildi. İtfaye ekiplerinin ve iş makinesinin 1 saate yakın çalışması sonrası kamyon kullanılamaz hale gelirken, kamyon üzerinde bulunan balyalarda telef oldu.(DHA)