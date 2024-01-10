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Afyonkarahisar'da Kalp Krizi Geçiren Kamyon Sürücüsü Yaşamını Yitirdi

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Afyonkarahisar'da direksiyon başında kalp krizi geçiren kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi. Ö.A. (64) idaresindeki 03 ACK 432 plakalı kamyon, Gökçek köyü mevkisinde sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu refüje çıktı. Evciler Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Afyonkarahisar'da direksiyon başında kalp krizi geçiren kamyon sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ö.A. (64) idaresindeki 03 ACK 432 plakalı kamyon, Gökçek köyü mevkisinde sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu refüje çıktı.

Evciler Devlet Hastanesine kaldırılan Ö.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Güncel

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